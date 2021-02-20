Almanya Bundesliga 22. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Schalke 04 ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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