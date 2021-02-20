20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

Freiburg - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Freiburg - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Freiburg - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
B. M'Gladbach - Mainz 05 maçı A Spor'da! B. M'Gladbach - Mainz 05 maçı A Spor'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör