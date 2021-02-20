Almanya Bundesliga 22. haftasında Freiburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Freiburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Union Berlin maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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