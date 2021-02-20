20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

B. M'Gladbach - Mainz 05 maçı A Spor'da!
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile Mainz 0 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer; Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Ramy Bensebaini; Hannes Wolf, Christoph Kramer, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann; Lars Stindl, Alassane Plea

Mainz: Robin Zentner; Jeremiah St. Juste, Stefan Bell, Moussa Niakhate; Danny da Costa, Leandro Barreiro, Dominik Kohr, Phillipp Mwene; Danny Latza; Adam Szalai, Robert Glatzel

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