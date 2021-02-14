14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City'den flaş transfer hamlesi! Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi...

Leicester flaş hamle! Çağlar'ın sözleşmesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'den transferde flaş bir hamle geldi. İngiliz ekibi, milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

İngiltere Premier Ligi takımlarından , milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilen olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile olan sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.

Ajansspor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; İngiliz yöneticiler, milli stoperin menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 15 maçta forma giydi.

MAÇ SONU OZAN KABAK'LI PAYLAŞIM!
Öte yandan Leicester City'nin Liverpool'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak formalarını birbirlerine hediye etti. Söyüncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ozan kardeşim" ifadelerini kullandı.

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