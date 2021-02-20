İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Liverpool ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Everton maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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