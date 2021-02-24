La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, sahasında Elche'yi Messi (2) ve Alba'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Elche karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0'lık skorla galip tamamladı.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçta Barça'ya üç puanı getiren golleri 48 ve 69'da Lionel Messi ile 73'te Jordi Alba kaydetti.

Barcelona bu sonuçla puanını 50'ye çıkarıp üçüncü sıraya tırmandı. 19'uncu sırada yer alan Elche ise 21 puanda kaldı.

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