24 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 3-0 Elche (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

'nın 24. haftasında , sahasında 'yi (2) ve 'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

'nın 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0'lık skorla galip tamamladı.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçta Barça'ya üç puanı getiren golleri 48 ve 69'da Lionel ile 73'te Jordi kaydetti.

Barcelona bu sonuçla puanını 50'ye çıkarıp üçüncü sıraya tırmandı. 19'uncu sırada yer alan Elche ise 21 puanda kaldı.

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