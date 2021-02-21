Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı 21 Şubat Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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