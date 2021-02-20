İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Burnley ile West Bromwich karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley -West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Burnley ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley -West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - West Bromwich maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak

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