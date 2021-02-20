20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Sheffield United maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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