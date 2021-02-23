23 Şubat 2021, Salı
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Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi 21 yaşında hayatını kaybetti
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastası olduğu bilinen genç oyuncu için taziye mesajı, Atalanta resmi hesaplarından yayınlandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.
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