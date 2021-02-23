23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi 21 yaşında hayatını kaybetti

Atalantalı futbolcu hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen , 21 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastası olduğu bilinen genç oyuncu için taziye mesajı, Atalanta resmi hesaplarından yayınlandı.

(Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen 21 yaşındaki , kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin takımında başlayan Ta Bi, ve kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.

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