Werder Bremen 2-1 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta açılış maçında Werder Bremen sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Werder Bremen, Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Karşılaşmayı W. Bremen 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Gebre Selassie ve 62'de Sargent kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 9. dakikada Andre Silva'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Werder Bremen 26 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt ise ligde 11 maç aradan sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.

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