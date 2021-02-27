27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 2-1 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Frankfurt'un 11 maçlık serisi son buldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta açılış maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde , 'u ağırladı. Karşılaşmayı W. Bremen 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Gebre Selassie ve 62'de Sargent kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 9. dakikada Andre Silva'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Werder Bremen 26 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt ise ligde 11 maç aradan sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.

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