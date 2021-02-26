26 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0 - 2 Slavia Prag (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester Avrupa'ya veda etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

'nda temsilcisi , 0-0'ın rövanşında evinde 'a 2-0 mağlup olarak 'ya veda etti.

rövanş maçında , ile karşı karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında temsilcisi, evinde ekibine 2-0 mağlup olarak 'ya veda etti.

Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri, 49'da ve 79'da kaydetti.

'da milli oyuncularımız 90 dakika sahada kalırken, 80. dakikada oyundan alındı.

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