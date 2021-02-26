26 Şubat 2021, Cuma
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Leicester City 0 - 2 Slavia Prag (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İngiliz temsilcisi Leicester City, 0-0'ın rövanşında evinde Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Leicester City, Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında İngiliz temsilcisi, evinde Çekya ekibine 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri, 49'da Provod ve 79'da Sima kaydetti.
Leicester'da milli oyuncularımız Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 80. dakikada oyundan alındı.
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