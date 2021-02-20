Almanya Bundesliga 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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