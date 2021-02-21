21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lorient - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'de ile , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lorient - Lille maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:05'te 'te canlı yayınlanacak.

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