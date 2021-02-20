İspanya La Liga'nın 24. haftasında Valladolid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valladolid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valladolid - Real Madrid maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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