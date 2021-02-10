10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'lı Francisco Trinçao lüks arabasıyla İspanya'da gündem oldu!

Barça'nın genç ismi lüks arabasıyla gündem oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Kariyerini ekiplerinden 'da sürdüren Francisco Trincao, galibiyetinin ardından kendisini lüks araba alarak ödüllendirdi. 21 yaşındaki oyuncunun bu hareketi İspanya'da gündem oldu.

devi 'da forma giyen Francisco Trinçao'nun kendisine aldığı lüks spor otomobil İspanya'da gündem yarattı.

21 yaşındaki futbolcu, takımının 'e konuk olduğu maçta attığı golle galibiyeti getiren isim olurken, karşılaşmanın ardından soluğu otomobil galerisinde aldı.

Portekizli kanat oyuncusu, piyasa değeri 240 bin sterlin (yaklaşık 2.3 milyon Türk Lirası) olan Lamborghini Huracan marka lüks bir spor araba satın alarak kendisini ödüllendirdi.

Trinçao'ya arabayı satan galeri, bu anı resmi Instagram hesabından paylaşıp, "Barcelona forması giyen Trinçao için olağanüstü Lamborghini Huracan EVO'nun özel teslimatını gerçekleştirdik. Arabanın keyfini çıkar, bize duyduğun güven için teşekkürler." notunu düştü.

Bu sezon 27 maçta forma giyip, sadece 1 gol ve 1 asist kaydeden Trinçao'nun bu alışverişi İspanya'da hoş karşılanmazken, spor medyası ve ekibinin taraftarları tarafından tepki çekti.

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