Barcelona'lı Francisco Trinçao lüks arabasıyla İspanya'da gündem oldu!
Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da sürdüren Francisco Trincao, Real Betis galibiyetinin ardından kendisini lüks araba alarak ödüllendirdi. 21 yaşındaki oyuncunun bu hareketi İspanya'da gündem oldu.
Dünya devi Barcelona'da forma giyen Francisco Trinçao'nun kendisine aldığı lüks spor otomobil İspanya'da gündem yarattı.
21 yaşındaki futbolcu, takımının Real Betis'e konuk olduğu maçta attığı golle galibiyeti getiren isim olurken, karşılaşmanın ardından soluğu otomobil galerisinde aldı.
Portekizli kanat oyuncusu, piyasa değeri 240 bin sterlin (yaklaşık 2.3 milyon Türk Lirası) olan Lamborghini Huracan marka lüks bir spor araba satın alarak kendisini ödüllendirdi.
Trinçao'ya arabayı satan galeri, bu anı resmi Instagram hesabından paylaşıp, "Barcelona forması giyen Trinçao için olağanüstü Lamborghini Huracan EVO'nun özel teslimatını gerçekleştirdik. Arabanın keyfini çıkar, bize duyduğun güven için teşekkürler." notunu düştü.
Bu sezon 27 maçta forma giyip, sadece 1 gol ve 1 asist kaydeden Trinçao'nun bu alışverişi İspanya'da hoş karşılanmazken, spor medyası ve Katalan ekibinin taraftarları tarafından tepki çekti.
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