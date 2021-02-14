Almanya Bundesliga 21. haftasında Wolfsburg ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Borusia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Wolfsburg ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Borusia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - BORUSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Borusia Mönchengladbach maçı 14 Şubat Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ