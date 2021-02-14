Almanya Bundesliga 21. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Eintracht Frankfurt - Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Köln maçı 14 Şubat Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ