Almanya Bundesliga 21. haftasında Stuttgart ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Stuttgart ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Hertha Berlin maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

STUTTGART - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa; Coulibaly, Klimowicz; Kalajdzic

Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstadt; Tousart, Ascacibar; Lukebakio, Darida, Cunha; Piatek

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