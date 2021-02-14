İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında West Bromwich Albion ile Manchester United, The Hawthorns'ta karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü, 2. dakikada ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Senegalli forvet Mbaye Diagne'den geldi. Diagne, yeni takımıyla ilk golünü Manchester United ağlarına bıraktı. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golünü ise 44. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Manchester United bu sonuçla puanını 46'ya çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. beraberliğini alan West Bromwich ise 13 puanla 19. sırada kaldı.

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