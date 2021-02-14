14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Diagne'den MANU'ya çelme!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 24. haftasında Albion, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü, ara transfer döneminde 'dan kiralanan Senegalli golcü 'den geldi.

'in 24. haftasında Albion ile , 'ta karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü, 2. dakikada ara transfer döneminde 'dan kiralanan Senegalli forvet 'den geldi. , yeni takımıyla ilk golünü Manchester United ağlarına bıraktı. 'ın tek golünü ise 44. dakikada kaydetti.

Manchester United bu sonuçla puanını 46'ya çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. beraberliğini alan West Bromwich ise 13 puanla 19. sırada kaldı.

Diagne ilk golünü kaydetti haberin devamı

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