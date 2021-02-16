16 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 3-3 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Bundesliga'nın 21. haftasında lider , sahasında ile 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'nın 21. haftasında ile , 'da kozlarını paylaştı. , 3-1 geriye düştüğü maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Bayern Münih'in golleri 48. dakikada , 57. dakikada ve 69. dakikada 'ten gelirken; konuk takımın gollerini 9. dakikada , 37. dakikada ve 49. dakikada kaydetti.

Bayern bu sonuçla puanını 49'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. beraberliğini alan Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

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