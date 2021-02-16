Bundesliga'nın 21. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld ile 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih ile Arminia Bielefeld, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Bayern, 3-1 geriye düştüğü maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Bayern Münih'in golleri 48. dakikada Robert Lewandowski, 57. dakikada Corentin Assolist ve 69. dakikada Alphonso Davies'ten gelirken; konuk takımın gollerini 9. dakikada Michel Vlap, 37. dakikada Amos Pieper ve 49. dakikada Christian Gebauer kaydetti.

Bayern bu sonuçla puanını 49'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. beraberliğini alan Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ