14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mbaye Diagne West Bromwich'te ilk golünü attı

Diagne ilk golünü kaydetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

İngiltere 'in 24. haftasında Albion sahasında 'ı konuk etti. Devre arasında 'dan West Bromwich'e kiralanan , mücadelenin 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

'in 24. hafta maçında Albion, 'ı ağırladı.

Ev sahibi ekipte , Manchester United maçının 2. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Senegalli yıldız, böylelikle yeni takımında ilk golünü kaydetti.

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