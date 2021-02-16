Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı Giroud ve Werner'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Newcastle United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Chelsea bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Newcastle United ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

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