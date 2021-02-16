16 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea işi ilk yarıda bitirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'in 24. haftasında , sahasında 'ı Giroud ve 'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 24. haftasında ile , 'de karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 31. dakikada ve 39. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Chelsea bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Newcastle United ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

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