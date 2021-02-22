İtalya Serie A'nın 23. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Crotone karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Crotone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Juventus ile Crotone kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Crotone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - CROTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Crotone maçı 22 Şubat Pazartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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