22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Crotone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus - Crotone maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

İtalya Serie A'nın 23. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Crotone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Crotone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - CROTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Crotone maçı 22 Şubat Pazartesi günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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