Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Leicester City, Liverpool ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Maddison, 81'de Jamie Vardy ve 85. dakikada ise Barnes kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 67'de Mohamed Salah'tan geldi.

OZAN KABAK İLK KEZ FORMA GİYDİ

Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a imza atan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk kez forma giydi. Genç stoper, ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken, diğer temsilcimiz Cengiz Ünder ise yedekte oturdu ve maçta forma şansı bulamadı.

LIVERPOOL 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konuk ekip Liverpool'un, bu mağlubiyetle birlikte Premier Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 46'ya yükseltirken, Liverpool ise 40 puanda kaldı.

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