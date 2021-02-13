13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 3-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leicester 6 dakikada geri döndü! Ozan ilk kez forma giydi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 24. haftasında 'li ve 'lü sahasında 'lı 'u ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen , 6 dakikada bulduğu 3 golle maçı 3-1 kazandı.

'in 24. hafta mücadelesinde , ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

City'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Maddison, 81'de Jamie Vardy ve 85. dakikada ise Barnes kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 67'de Mohamed Salah'tan geldi.

OZAN KABAK İLK KEZ FORMA GİYDİ

Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a imza atan , yeni takımıyla ilk kez forma giydi. Genç stoper, ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Leicester City'de 90 dakika forma giyerken, diğer temsilcimiz ise yedekte oturdu ve maçta forma şansı bulamadı.

LIVERPOOL 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konuk ekip Liverpool'un, bu mağlubiyetle birlikte Premier Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 46'ya yükseltirken, Liverpool ise 40 puanda kaldı.

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