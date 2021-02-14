14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Leeds United maçı 14 Şubat Pazar günü saat 19:30'da 'tan canlı yayınlanacak.

Leicester flaş hamle! Çağlar'ın sözleşmesi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Gol düellosunda kazanan Arsenal Gol düellosunda kazanan Arsenal
Lille evinde yara aldı! Lille evinde yara aldı!
Real Madrid zirve takibini sürdürdü! Real Madrid zirve takibini sürdürdü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör