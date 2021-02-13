İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Crystal Palace ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Crystal Palace ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Burnley maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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