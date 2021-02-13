13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 24. haftasında ile 'in formasını giydiği ile 'ın takımı karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Liverpool maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Evans, , Fuchs, Albrighton, Tielemans, Ndidi, Pereira, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Jones, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino

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