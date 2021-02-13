Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Leicester City ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Liverpool maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Evans, Çağlar Söyüncü, Fuchs, Albrighton, Tielemans, Ndidi, Pereira, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Jones, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino

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