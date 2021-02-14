14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 4-2 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Arsenal
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 24. haftasında , sahasında (3) ve 'in golleriyle 4-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

'in 24. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 13, 41 (p) ve 47. dakikalarda - ve 45. dakikada 'in attığı gollerle 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın golleri ise 58. dakikada , 69. dakikada 'dan geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 10. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Leeds United ise 32 puanla 11. sıraya geriledi.

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