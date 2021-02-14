İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal ile Leeds United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 13, 41 (p) ve 47. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 45. dakikada Hector Bellerin'in attığı gollerle 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın golleri ise 58. dakikada Pascal Struijk, 69. dakikada Helder Costa'dan geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 10. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Leeds United ise 32 puanla 11. sıraya geriledi.

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