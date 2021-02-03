03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Ozan Kabak paylaşımı

Transfer sonrası UEFA bunu yaptı! Ozan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

, 'ten 'a transfer olan milli futbolcu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

, Twitter hesabından ekibi 'ten devi 'a transfer olan milli futbolcu 'ın yeni takımının formasıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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