07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-2 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M'gladbach 6 maç sonra yenildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında 'ü konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, ligde 6 maç aradan sonra kaybetti.

Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde sahasında Köln'e 2-1 mağlup oldu.

Köln'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 55. dakikalarda Rexhbecaj kaydetti. B. Mönchengladbach'ın tek golü ise 16. dakikada Neuhaus'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 21'ye yükseltti. B. Mönchengladbach ise 32 puanda kaldı.

7 gollü maçta Leverkusen galip! (Golleri izleyin) haberin devamı

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