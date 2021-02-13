Almanya Bundesliga 21. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Borussia Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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