Ozan Kabak Liverpool'da ilk antrenmanına çıktı!

Devre arasında Schalke 04'ten Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Konuyla ilgili İngiliz kulübü, bir diğer yeni transfer Ben Davies'le Ozan'ın fotoğrafını paylaşarak, "İki yeni transferimiz kırmızımızla" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

Getting 𝐫𝐞a𝐝y with our two new Reds 🔴 pic.twitter.com/0nhexN6P1Y