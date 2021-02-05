Ozan Kabak Liverpool'da ilk antrenmanına çıktı!

Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak, yeni takımında ilk antrenmana çıktı.

Devre arasında Schalke 04'ten Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Konuyla ilgili İngiliz kulübü, bir diğer yeni transfer Ben Davies'le Ozan'ın fotoğrafını paylaşarak, "İki yeni transferimiz kırmızımızla" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

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