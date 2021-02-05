06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak Liverpool'da ilk antrenmanına çıktı!

Ozan Kabak Liverpool'da ilk idmanına çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

Devre arası transfer döneminde 'ten 'a transfer olan milli oyuncumuz , yeni takımında ilk antrenmana çıktı.

Devre arasında 'ten ekiplerinden 'a transfer olan , yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Konuyla ilgili İngiliz kulübü, bir diğer yeni transfer 'le Ozan'ın fotoğrafını paylaşarak, "İki yeni transferimiz kırmızımızla" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

Klopp açıkladı! Ozan M. City maçında oynayacak mı? haberin devamı

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