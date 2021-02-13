14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Granada 1-2 Atletico Madrid MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'nın 23. haftasında , deplasmanda 'yı Llorente ve 'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'nın 23. haftasında ile , 'te karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 63. dakikada ve 75. dakikada 'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Granada 30 puanla 8. sırada kaldı.

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