Premier Lig'de yükselişini sürdüren Manchester City deplasmanda Everton karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City, Everton karşısında da kazandı. Deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi ligde üst üste 12. kez kazandı. Manchester City en yakın rakibine yaptığı 10 puan farkla Premier Lig'de lider konumda yer alırken son 17 resmi maçını da galip bitirdi

Mücadelenin 32.dakikasında Foden ile öne geçen Manchester City karşısında Everton, 37.dakikada Richarlison ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 63.dakikada Mahrez, 77.dakikada ise Bernardo Silva'nın golleri skoru belirledi.



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