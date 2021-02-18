18 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Man City durdurulamıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'de yükselişini sürdüren deplasmanda karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

'de fırtına gibi esen , karşısında da kazandı. Deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden 'nın ekibi ligde üst üste 12. kez kazandı. Manchester City en yakın rakibine yaptığı 10 puan farkla Premier Lig'de lider konumda yer alırken son 17 resmi maçını da galip bitirdi

Mücadelenin 32.dakikasında Foden ile öne geçen Manchester City karşısında Everton, 37.dakikada ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 63.dakikada , 77.dakikada ise 'nın golleri skoru belirledi.

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