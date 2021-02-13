Cristiano Ronaldo'dan rekor üstüne rekor! Sosyal medyada...

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ilk insan oldu.

Kariyerini İtalya Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren Cristiano Ronaldo, bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

Golleri ve kaldırdığı kupalarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Portekizli yıldız, bu kez de sosyal medyada bir ilke imza attı.

500 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI!

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk insan olarak rekor kırdı.

Instagram'da 261 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Ronaldo'nun, Facebook'ta 148 milyon ve Twitter'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.

17 MAÇ 16 GOL ATTI

Juventus'ta 3. sezonunu geçiren Ronaldo, bu sezon ligde sadece 3 maç kaçırırken, forma giydiği 17 maçta 16 gol kaydetti.

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