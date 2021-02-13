13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Dayot Upamecano ile anlaştı!

Bayern yıldız isimle sezon sonu için anlaştı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

RB Leipzig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Dayot Upamecano, Bayern Münih'i seçti. Bavyera ekibinin bu transfer için kasasından 42.5 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

takımlarından RB Leipzig'de forma giyen Dayot Upamecano'nun yeni adresi belli oldu. Manchester United, ve Liverpool gibi dev İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Fransız savunmacı, sezon sonunda Bayern Münih'e gidecek.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic de transferi doğruladı. Bayern Münih'in Upamecano için RB Leipzig'e 42.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği öğrenildi.

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