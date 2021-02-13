Bayern Münih Dayot Upamecano ile anlaştı!

RB Leipzig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Dayot Upamecano, Bayern Münih'i seçti. Bavyera ekibinin bu transfer için kasasından 42.5 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig'de forma giyen Dayot Upamecano'nun yeni adresi belli oldu. Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi dev İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Fransız savunmacı, sezon sonunda Bayern Münih'e gidecek.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic de transferi doğruladı. Bayern Münih'in Upamecano için RB Leipzig'e 42.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği öğrenildi.

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