13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON- ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton- Aston Villa maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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