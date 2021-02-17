18 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Thierry Henry İngiltere'ye döndü! İşte yeni takımı

Henry İngiltere'ye döndü! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

Fransızların efsane ismi İngiltere'ye döndü. Bournemouth kulübü son olarak takımını çalıştıran Henry ile anlaşmaya vardı.

'e geçen sezon veda ettikten sonra ile yollarını ayıran Bournemouth, kötü sonuçların ardından 'ı görevden aldı!

Bournemouth, futbolculuk kariyerinde Arsenal ve İngiltere Premier Lig tarihine damgasını vurmuş olan 'yi takımın başına getirdi.

2018'de 'da görev yapan efsane daha önce 'nda 'in yardımcısı olarak çalışıyordu.

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