Thierry Henry İngiltere'ye döndü! İşte yeni takımı

Fransızların efsane ismi Thierry Henry İngiltere'ye döndü. Bournemouth kulübü son olarak Montreal Impact takımını çalıştıran Henry ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig'e geçen sezon veda ettikten sonra Eddie Howe ile yollarını ayıran Bournemouth, kötü sonuçların ardından Jason Tindall'ı görevden aldı!

Bournemouth, futbolculuk kariyerinde Arsenal ve İngiltere Premier Lig tarihine damgasını vurmuş olan Thierry Henry'yi takımın başına getirdi.



2018'de Monaco'da görev yapan Fransız efsane daha önce Belçika Milli takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcısı olarak çalışıyordu.

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