Atletico Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico Madrid-Chelsea maçının, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı İspanyol hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı ülke dışında oynanması bekleniyor.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Covid-19'un mutasyona uğrayıp, hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak Brezilya ve Güney Afrika ile birlikte İngiltere'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarının 2 Mart'a kadar uzatılması kararı aldı.
Söz konusu kısıtlama gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda İspanyol vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.
İspanya'da hükümetin 2 Mart'a kadar uzattığı uygulamadan, 23 Şubat'taki Atletico Madrid-Chelsea maçının da etkilenmesi, karşılaşmanın Madrid'deki Metropolitano Stadı yerine başka bir Avrupa ülkesinin stadında oynanması bekleniyor.
İspanyol basını, Atletico Madrid-Chelsea maçına ev sahipliği yapmak için en güçlü adayın Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum olduğunu ileri sürdü.
Konuya ilişkin nihai kararı, kulüplerle yapacağı görüşmelerin ardından UEFA verecek.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları