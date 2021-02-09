09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir

A. Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico - maçının, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı ülke dışında oynanması bekleniyor.

'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Covid-19'un mutasyona uğrayıp, hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak ve ile birlikte 'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarının 2 Mart'a kadar uzatılması kararı aldı.

Söz konusu kısıtlama gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.

İspanya'da hükümetin 2 Mart'a kadar uzattığı uygulamadan, 23 Şubat'taki Atletico - maçının da etkilenmesi, karşılaşmanın Madrid'deki yerine başka bir ülkesinin stadında oynanması bekleniyor.

İspanyol basını, -Chelsea maçına ev sahipliği yapmak için en güçlü adayın 'nın başkenti 'teki Ulusal Stadyum olduğunu ileri sürdü.

Konuya ilişkin nihai kararı, kulüplerle yapacağı görüşmelerin ardından verecek.



Kaynak: AA
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