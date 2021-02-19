Almanya Bundesliga 22. haftasında Arminia Bielefeld ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Arminia Bielefeld ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Wolfsburg maçı 19 Şubat Cuma günü saat 22:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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