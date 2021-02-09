09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Dijon ve Ajax maçında yok!

Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

ekiplerinden Lille forması giyen Yazıcı'dan kötü haber geldi. Son dönemde gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi haline gelen milli futbolcu, ayak bileğinin burkulması sebebiyle 'ndaki Dijon maçı ile Avrupa Ligi son 32 turundaki Ajax karşılaşmasında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

ekibi Lille'de forma giyen Yazıcı'dan takımına kötü haber... Bordeaux ile oynanan lig maçında ayak bileği burkulan milli futbolcunun durumunun sanıldığından daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcunun 'ndaki Dijon maçı ile 'ndeki Ajax karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

NANTES MAÇINDA DA FORMA GİYMEMİŞTİ
Takımının geçen hafta Bordeaux'yu 3-0 yendiği lig maçında fileleri havalandıran Yusuf, golden sonra ayağını burkarak 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli futbolcu, Lille'in son oynadığı maçında da kadroda yer almamıştı.

BURAK YILMAZ YİNE YOK
Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Burak Yılmaz da kupadaki Dijon karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Galtier, Burak'ın Ajax maçına yetiştirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

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