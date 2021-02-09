Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Dijon ve Ajax maçında yok!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Son dönemde gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi haline gelen milli futbolcu, ayak bileğinin burkulması sebebiyle Fransa Kupası'ndaki Dijon maçı ile Avrupa Ligi son 32 turundaki Ajax karşılaşmasında forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'dan takımına kötü haber... Bordeaux ile oynanan lig maçında ayak bileği burkulan milli futbolcunun durumunun sanıldığından daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcunun Fransa Kupası'ndaki Dijon maçı ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
NANTES MAÇINDA DA FORMA GİYMEMİŞTİ
Takımının geçen hafta Bordeaux'yu 3-0 yendiği lig maçında fileleri havalandıran Yusuf, golden sonra ayağını burkarak 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli futbolcu, Lille'in son oynadığı Nantes maçında da kadroda yer almamıştı.
BURAK YILMAZ YİNE YOK
Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Burak Yılmaz da kupadaki Dijon karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Galtier, Burak'ın Ajax maçına yetiştirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.
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