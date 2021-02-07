Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Wolverhampton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Leicester City maçı 7 Şubat Pazar günü saat 17:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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