31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Libertadores Kupası şampiyonu Palmeiras oldu

Güney Amerika'nın en büyüğü Palmeiras oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.01.2021

final maçında , 'u 90+8. dakikada Breno'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen finalinde karşılaşan iki Brezilyalı takımdan , rakibi 'u uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kaldırdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası final maçında Arjantinli 'nun hakemliğinde 'nın şehrindeki 'nda Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi iki takımın da eşitliğiyle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

Maçın 98. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Palmeiraslı oyuncu , penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maç sonucu: 1-0.

Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu da maçın son dakikalarına oyuna dahil oldu.


Böylece Palmeiras, tarihinde ikinci defa Libertadores Kupası'nı kaldırmış oldu. Brezilyalı ekip, ilk kez 1999 yılında kupayı kazanmıştı.

Ayrıca Palmeiras, bu zaferle 'ın ev sahipliği yapacağı, ertelenen 'na doğrudan katılım hakkı da elde etti.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan zirveyi bırakmadı! Milan zirveyi bırakmadı!
Inter farka gitti! Inter farka gitti!
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör