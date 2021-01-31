31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2-0 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea sahasında Burnley'i devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 21. haftasında , sahasında 'i Azpilicueta ve 'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere 'in 21. haftasında ile , 'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 40. dakikada ve 84. dakikada 'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Chelsea bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Burnley ise 22 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

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