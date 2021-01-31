Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea, sahasında Burnley'i Azpilicueta ve Marcos Alonso'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea ile Burnley, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 40. dakikada Cesar Azpilicueta ve 84. dakikada Marcos Alonso'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Chelsea bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Burnley ise 22 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

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