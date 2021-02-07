07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 23. haftasında Tottenham ile West Bromwich karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Tottenham ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - West Bromwich maçı 7 Şubat Pazar günü saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; , Ndombele, Son; Carlos Vinicius

West Bromwich: Johnstone; O'Shea, Ajayi, Bartley, Maitland-Niles; Phillips, Livermore, Gallagher, Snodgrass; Pereira; Grant

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