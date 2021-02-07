07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 0-0 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Wolves ve Leicester'dan golsüz prova!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

İngiltere 'in 23. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.

'in 23. haftasında , 'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Leicester City'de milli yıldızlarımız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. ise yedek başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Wolve puanını 27'ye, Leicester City ise 43'e yükseltti.

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