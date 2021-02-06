06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Timothy Fosu-Mensah, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Wendell; Charles Aranguiz, Kerem Demirbay, Daley Sinkgraven; Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Lucas Alario

Stuttgart: Gregor Kobel; Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Marc-Oliver Kempf; Tanguy Coulibaly, Wataru Endo, Orel Mangala, Borna Sosa; Nicolas Gonzalez, Silas Wamangituka; Sasa Kaladzic

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