Bordeaux - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Fransa Ligue 1'de Bordeaux ile Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Bordeaux - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Bordeaux ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bordeaux - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORDEAUX - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bordeaux - Lille maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ