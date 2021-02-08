Sheffield United 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Sheffield United sahasında Chelsea'yi konuk etti. Mücadeleyi Chelsea, 2-1 kazandı ve çıkışını sürdürdü.
Ligin 23. hafta karşılaşmasında, ligde son sırada yer alan Sheffield United, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Chelsea'yi Bramall Lane Stadı'nda konuk etti.
Son haftaların formda ekibi Chelsea, 43. dakikada Mason Mount'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci devrede ev sahibi Sheffield United, Antonio Rüdiger'in 54. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Chelsea, 58. dakikada Jorginho'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde 4 lig maçında 10 puan toplayan Chelsea, puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 11 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları