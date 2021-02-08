08 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea seriyi devam ettirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

'in 23. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Mücadeleyi Chelsea, 2-1 kazandı ve çıkışını sürdürdü.

Ligin 23. hafta karşılaşmasında, ligde son sırada yer alan , Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren 'yi Bramall Lane Stadı'nda konuk etti.

Son haftaların formda ekibi Chelsea, 43. dakikada Mason Mount'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede ev sahibi Sheffield United, Antonio Rüdiger'in 54. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Chelsea, 58. dakikada Jorginho'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde 4 lig maçında 10 puan toplayan Chelsea, puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 11 puanda kaldı.

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